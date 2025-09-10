La segunda jornada de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se disputan en Rosario dejó una nueva cosecha de medallas muy importante para los representantes de Mar del Plata. En total, fueron 5 medallas de oro, 2 de plata y la primera de bronce para los deportistas que representan a Buenos Aires.

Además, hubo otros deportes como el Beach Volley con Belén Enríquez o el squash con Santiago Portabales, que se aseguraron medallas y van por el objetivo más alto.

La cosecha de medallas del día comenzó con el oro obtenido en remo por Agustín Scenna que fue el singlista para Buenos Aires y terminó la competencia a 3 segundos de su inmediato perseguidor. Con un tiempo de 3:05.68 minutos, ocupó el primer lugar por encima de Santino Menin (CABA) y Juan Ignacio Jijón (Santa Fe) que completaron el podio.

Por su parte, Damián Jajarabilla tuvo otras dos medallas: una de plata en equipos masculino y la de oro en categoría individual. Ambas en Arco Recurvo. En dupla con Matías Noriega vencieron a Córdoba por 6-0 para avanzar a la final donde cayeron contra La Rioja por un ajustado 2-1.

En la competencia individual, el representante olímpico en París 2024 tuvo un camino impecable. Debutó en cuartos de final superando al santafesino Leonel Aranda por 7-3 y en semifinales superó por 6-5 al rionegrino Luca Nunzi Bruno. En la lucha por el oro, pudo imponerse a su propio compañero Matías Noriega de Buenos Aires para quedarse con el primer lugar.

La Gimnasia Artística también fue una de las grandes protagonistas del día con 3 oros más para las marplatenses. En el caso de Yasmin Saravia, pudo sumar su primera presea al ganar la final de Suelo gracias a un puntaje de 11.850 para superar por apenas 0.050 a Sira Macías, también de Buenos Aires.

En el caso de Dolores Carregal pudo quedarse con el oro en Viga (12.550) y también en Paralelas (12.850, compartido con Sira Macías que tuvo la misma calificación) por lo que se quedó con cuatro oros en la competencia rosarina. Además, en el primero de los aparatos, Saravia fue quinta (10.300).

Matías Ovejero junto a su entrenadora Natalia Ferrari.

Por su parte, en Patín Artístico Matías Ovejero completó su participación en Free Dance sosteniendo lo que había hecho en el día de ayer para quedar segundo y quedarse con la medalla de plata. Su puntaje final fue de 106.5 para quedar detrás del catamarqueño Facundo Nieva Biza (131.93).

El Judo también aportó una medalla porque dentro de los representantes marplatenses estuvo Brisa Suárez que se quedó con una de las preseas de Bronce que había en juego dentro de la categoría de -78 kilogramos femenina. En su primer combate perdió ante la rionegrina Paola Montelpare y luego, en el Repechaje, le ganó a la tucumana Johana Villagra para quedarse con el tercer puesto.

Brisa Suárez con su medalla de bronce.

Además, en el Beach Volley la dupla femenina de la marplatense Belén Enríquez y Ainoa Amoroso se aseguraron medalla ya que clasificaron a la final luego de dejar en el camino en semifinales a las mendocinas Najul/Sancer. Mañana irán por el oro ante la dura pareja santafesina que integran Ghigliazza y Abdala.

En la rama masculina, a pesar del triunfo del marplatense Valentín Lombardo junto con Pollacchi, no les alcanzó para clasificarse a las semifinales y por eso, quedaron fuera de la lucha por las preseas.

DEBUT DEL SQUASH

El squash también tuvo su primera aparición en la competencia. En damas, tanto Paula Rivero como Antonella Falcione lograron sendas victorias para ponerse en carrera a la lucha por el podio. La primera venció 3-0 a la sanjuanina María Alejandra Vázquez y luego superó 3-0 a la rionegrina Daniela Díaz.

La experimentada Falcione, por su parte, le ganó 3-0 a la mendocina Agostina Carrión y luego por el mismo marcador se impuso ante la chubutense Sabrina Chiesa.

En el cuadro masculino, en tanto, el que más lejos ha llegado hasta el momento es Santiago Portabales. El menor de los hermanos superó por 3-0 al chubutense Oliver Denholm y en cuartos de final dio cuenta de otro chubutense como Leandro Daroca por el mismo score. Ahora con el bronce asegurado, irá por más en semifinales ante el misionero Juan Segundo Barreyro.

Federico Cioffi debutó con triunfo ante el jujeño Guillermo Easdale por 3-0 y luego perdió 3-1 en un durísimo partido ante el porteño Ignacio Gutiérrez Keen. Por último, Felipe González Serda cayó en su primer partido ante el rionegrino Gustavo Lomaglio por 3-0.