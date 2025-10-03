intendente montenegro

Calle homenaje al Papa Francisco: "Representa la humildad, la justicia social y la paz que él encarna”
Lo manifestó la impulsora del proyecto y presidente del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.
Lo manifestó la impulsora del proyecto y presidente del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.
El jefe comunal publicó un video sobre una discusión entre un agente de seguridad municipal y un trapito, quien no quería retirarse del espacio.
Entre otras medidas, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) realizará el martes un paro por 24 horas sin concurrencia al trabajo. Exigen "que el intendente escuche a los trabajadores y se siente a dialogar en serio, no que lo diga por las cámaras y televisión”.
“Hay que dejar de defender los derechos de los delincuentes y actuar con mayor dureza”, sostuvo el intendente de General Pueyrredon.
Harán retención de tareas desde el miércoles 10 hasta el lunes 15 e incluyeron una movilización el viernes 12.
El pedido fue oficializado este lunes ante el Honorable Concejo Deliberante, organismo encargado de su aprobación.
Lo comunicó el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Daniel Zacarías. Tendrá efecto en todas las dependencias.
La acción fue dispuesta después de que la jueza Mariana Haydee Irianni ordenara que el Municipio debe adoptar las medidas necesarias para garantizar ese servicio durante la jornada electoral del 7 de septiembre.
El intendente de General Pueyrredon se refirió en su cuenta de X a los incidentes que se registraron durante la llegada de una caravana de La Libertad Avanza a la Plaza de Lomas de Zamora.
Se trata de la suma de poco más de 14 millones de pesos, con motivo de recuperar la administración del complejo.
Es en el marco del acto de relanzamiento del partido, el cual se realiza en Arenas Studio de La Boca y cuenta con más de 1000 invitados.
Tras el fin de semana largo, pero en medio de un paro de actividades de los municipales el intendente reúne a su Gabinete y luego hablará con los medios en el COM.