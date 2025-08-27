Luego de que el presidente Javier Milei deba ser evacuado cuando encabezaba una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, el intendente de General Pueyrredon y candidato a senador provincial, Guillermo Montenegro, publicó un mensaje en la red social X para criticar al kirchnerismo bajo el lema de campaña “Nunca más”.

Ads

En el posteo, que estuvo acompañado por imágenes de la comitiva libertaria, el jefe comunal escribió: “Nunca más a los que se dicen democráticos pero apedrean a un presidente de la nación que camina por la calle”. Además, citó a los involucrados Javier y Karina Milei, Sebastián Pareja y José Luis Espert.

El mensaje de Montenegro se debe a la noticia del día, cuando un grupo de personas atacó con piedras y otros objetos el vehículo que trasladaba al jefe de Estado, generando incidentes que obligaron a evacuar de urgencia a toda la comitiva presidencial. Los hechos ocurrieron en la Plaza Grigera, cuando el mandatario se dirigía al lugar acompañado por autoridades de su partido.

Ads

Puede interesarte

Los disturbios se desataron en el momento en que la caravana llegaba a la plaza y la situación, marcada por un clima de tensión y confusión, derivó en la rápida intervención de las fuerzas de seguridad para garantizar la integridad de los presentes.

Por otro lado, el comentario del intendente llega en la cuenta regresiva para las elecciones del 7 de septiembre, cuando buscará conseguir una banca en el Senado bonaerense por la quinta sección electoral. Además, en el último evento que participó, que fue en el lanzamiento de campaña de la coalición entre La Libertad Avanza y el PRO en La Plata, Montenegro reiteró que asumirá su cargo de legislador si es elegido en las próximas elecciones.

Ads

Además, ese día afirmó que su objetivo es “terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires”, al que definió como un gobierno que “ha defendido a los delincuentes y trabajado en la defensa de los usurpadores”.