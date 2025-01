Un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon, en la zona de la playa Bristol, terminó con la aprehensión de un trapito. El video del procedimiento que publicó el intendente Guillermo Montenegro muestra la tensa situación vivida entre el malviviente y el personal de seguridad.

“Con el trapito van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, fue el mensaje que dejó el líder de la comuna junto a la publicación.

El video fue compartido por el jefe comunal en su cuenta de X, fiel a su estilo en las redes sociales, y generó rápidamente reacciones en los usuarios. En las imágenes se puede ver al hombre defendiendo su accionar. "Nadie pidió plata a nadie, no hay ninguna denuncia. Estoy descansando como todo el mundo", asegura el individuo, mientras se enfrenta al funcionario que intenta hacerle entender que su actividad no es permitida en ese espacio público.

El trapito se resiste a moverse y se sienta en el suelo para evitar ser retirado del lugar. "Justamente porque es un espacio público, usted no puede estar acá", le responde el agente, mientras el sujeto, visiblemente molesto, responde: "Ustedes no son nadie, no son nada".

El momento culmina con el funcionario, ya decidido a llevar a cabo la detención, diciéndole al hombre: "Todas las veces te vamos a venir a buscar, tomatelá", antes de retirarse con él del lugar.

Hace tan solo una semana también se había hecho viral otro video publicado por Montenegro, justamente de este mismo tipo. Allí se muestra al mismo agente de seguridad municipal echando a limpiavidrios y trapitos de distintas zonas de la ciudad.