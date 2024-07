Como se había adelantado luego de la reunión fallida entre los trabajadores municipales y el Ejecutivo, el secretario adjunto del gremio, Daniel Zacarías, informó que a partir de mañana realizarán una retención de tareas parcial, además de una vigilia en el Palacio Municipal, la cual se extenderá por algunos días, aunque no detalló cuántos.

“Hoy tuvimos una reunión con el intendente en el Ministerio de Trabajo y lo más importante a destacar es que nos expresó la imposibilidad económica de llevar esta mejora salarial a un número superior, que es lo que los trabajadores merecen, ya que estamos 60 puntos por debajo de la inflación anual. Convocamos a la Comisión Directiva y al cuerpo de delegados, quienes decidieron realizar estos días una vigilia en el Palacio Municipal y, a partir de mañana, una retención de tareas parcial en todas las dependencias”, le contó el secretario adjunto del gremio a El Marplatense.

Al mismo tiempo, explicó que la retención de tareas se llevará a cabo con “una cantidad de horas parcial según los módulos, adaptada por los delegados a la condición de cada dependencia en los tres turnos”, y que la mantendrán “hasta recibir una respuesta satisfactoria”.

También, acerca de la reunión con el jefe comunal, Zacarías manifestó que la respuesta del sindicato fue: “Cuando se dé la situación, nos llaman y aquí estaremos, pero mientras tanto seguiremos con las medidas”.

Y por el lado del desarrollo de ese encuentro, lo encontró "normal", como “una reunión de trabajo”, e incluso señaló que ese ida y vuelta “nunca se tendría que haber cortado, a pesar de las diferencias” porque para él “el conflicto no es la solución, sino que lo es trabajar y brindar servicios”.

“Estamos resignando un montón y tendrá que hacer un esfuerzo la Municipalidad. Sabemos que en una sola vez no podemos recuperar el salario y que tendrá que ser mes a mes, pero deberían ser dos cifras y no una, no un 6 o 6,5 por ciento” , concluyó el secretario adjunto del gremio.

En la reunión a la que hizo mención Zacarías, el Ejecutivo volvió a plantear un 13% en dos tramos y se sumaría al 10% asignado por decreto que los trabajadores obtuvieron en mayo. Sin embargo, no fue aceptado y desde mañana, y por tiempo indeterminado, el STM realizará retención de tareas en todas las dependencias.