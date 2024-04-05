Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) de Mar del Plata

Paro de trabajadores municipales: "El acatamiento fue total"
Así lo indicaron fuentes oficiales del gremio con respecto a la medida de fuerza de 48 horas.
Así lo indicaron fuentes oficiales del gremio con respecto a la medida de fuerza de 48 horas.
A través de una conferencia de prensa, el secretario general denunció un "vaciamiento de las dependencias".
Además de ratificar la vigilia en el Municipio y la retención parcial de servicios, añadieron una lista con once nuevas medidas. Entre ellas, les deberán dar los medios de transporte necesarios, ya que no usarán vehículos particulares.
El sindicato se encuentra en estado de alerta y movilización ante la falta de acuerdo paritario.
Así lo afirmó el concejal de la Coalición Cívica, Guido García respecto al próximo tratamiento en la Comisión de Legislación.
Harán retención de tareas desde el miércoles 10 hasta el lunes 15 e incluyeron una movilización el viernes 12.
Así lo indicaron desde el Sindicato de trabajadores tras haber dictado las medidas de fuerza que designaron en el marco del conflicto.
Mientras el Expediente no entró en discusión en el HCD, ya dos áreas del Ejecutivo dieron el visto bueno a la decisión que tomó el intendente Montenegro, cuyo anuncio despertó el malestar entre el STM y sus afiliados.
Así indicaron desde el Sindicato durante una jornada de retención de tareas que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el lunes
Lo anunció la secretaria de Educación del STM, Alejandra Ayek. Será hoy a las 17.30, “en defensa de la educación pública municipal”.
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Mar del Plata anunció que obtuvo las primeras medidas cautelares favorables en su reclamo para que los jubilados municipales dejen de pagar el Impuesto a las Ganancias.
El conflicto entre el STM y el Ejecutivo local, continúa más intenso que nunca.