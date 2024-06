Tal como se anticipó, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) realizará este martes un paro total de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo ante la falta de respuesta al pedido de paritarias que ya lleva meses sin definición.

El conflicto lleva casi dos meses, atravesó varias instancias y una decisión del Ejecutivo local de otorgar, por decreto, un aumento del 10% en la discusión paritaria. El gremio pretendía el 35%.

A las audiencias en el ministerio de Trabajo, donde no llegaron a un acuerdo, se le sumaron escraches de los trabajadores en las dependencias, con una modalidad denominada “ruidazos", retención de tareas y medidas de fuerza total, como la que anunciaron para éste martes.

En muchos de los casos, el Ejecutivo local les descontó el día e informó en los legajos de los trabajadores la decisión tomada, tema que les deja un antecedente ante posibles ascensos laborales.

Según las fuentes consultadas por El Marplatense, este martes “también habrá descuento del día”.

Al respecto, Nicolás Lozzi, secretario de prensa STM, declaró en diálogo con El Marplatense que "será sin concurrencia a los lugares de trabajo porque al Intendente Municipal no le interesa el salario de los trabajadores".

“El sueldo de cada compañero está brutalmente depreciado, hoy se está trabajando por menos de la mitad del salario que se debería cobrar y nos parece gravísima esa situación”, continuó.

Asimismo, denunció que sorprende “aún más que para el Intendente la variable de ajuste sea el bolsillo del trabajador cuando destina recursos y tiempo a otro montón de cuestiones que tiene que ver con la recomposición salarial de las empresas privadas, a las cuales les ha subido en términos del índice inflacionario un 65%”.

“Cuando por ejemplo licita y va a privatizar el estacionamiento medido que es una boca de recaudación legítima de la Municipalidad, le brinda gratuitamente el espacio de Polideportivo Islas Malvinas al Premier Internacional de Padel o a la misma productora para que desarrolle los shows de Ke Personaje y no entra un peso a la comuna”, agregó.

De modo que “nos parece que es una vara muy dispar la que utiliza el Intendente y después sale en conferencia de prensa a hablar de que no tiene plata para el salario de los trabajadores, es un agravio más que se suma a los que hemos sufrido en el último tiempo. El Intendente debería dedicarse menos a hacer campaña en los medios y un poquito más a la gestión", manifestó

En esa línea, evidenció que “la herramienta primordial que tiene son los trabajadores municipales, que somos vecinos marplatenses, pagamos los aumentos de tasas que van a llegar a un 160%, y que también utilizamos medios de transporte público, que próximamente vamos a tener uno de los boletos más caros del país, un aumento por decreto del 25%”.

“A los trabajadores sólo nos dio un 10% en seis meses por decreto y nos condenó a estar más de 50 puntos por debajo de la inflación”, afirmó.

Por consiguiente, “no sabemos cómo tomarlo porque es el mismo Intendente al que se le está pidiendo que se siente a dialogar desde que empezó el conflicto. Habla de que no quiere ser demagógico y está dispuesto a pagar un costo político, pero en realidad el costo lo está pagando cada una de las familias municipales con salarios despreciados”, evidenció.

“Tenemos compañeros que ganan por debajo de la línea de pobreza, con algunos casos de 200 mil pesos. Entonces la verdad, me parece que es un escenario en la cual no podemos tomar la palabra del Intendente. Lo que sí queremos es que escuche a los trabajadores, a la comunidad porque también ven la falta de gestión”, sintetizó.

En conclusión, “la ciudad está en un estado total de abandonado, las calles, las luminarias, inseguridad y estamos detrás de la gestión municipal. Cada uno de los trabajadores, que ponen su empeño, voluntad y vocación con todo el amor que tienen por su tarea, también ponen plata de su bolsillo para insumos, recursos, sus propios vehículos, herramientas y parte de su salario para mantener la merienda de los niños o abuelos en los hogares”.

“Nos parece muy grave que el Intendente Municipal no escuche ni a la comunidad marplatense, ni a los trabajadores y no se siente en serio a construir una salida de este conflicto, que tiene que ver con un salario insostenible y dependencias que sin recursos también no pueden llevar adelante las tareas”, finalizó.