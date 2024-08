Luego de que este lunes trabajadores municipales dictaran las nuevas Medidas en el marco del conflicto con el Ejecutivo local, el sector detalló que se sumarán a las que ya se venían implementando en cuanto a la retención de tareas pero con guardias reducidas.

En ese sentido, indicaron que implementarán trabajo a reglamento estrictamente cumpliendo con las normas, no realizando tareas extras a su puesto y sin utilizar elementos, herramientas o vehículos propios para realizar dichas. Nada que exceda a su labor designado.

Sobre esto, Cristian Milasincic, secretario gremial del STM dialogó con El Marplatense y expresó a que se deben las nuevas medidas que dictaron: "Ayer durante la Comisión Directiva con el cuerpo de delegados, decidimos la toma de nuevas medidas que se suman a las que ya veníamos haciendo. Ahora sumamos el trabajo a reglamento, que conlleva a que el trabajador municipal no ponga a disposición del Municipio sus herramientas, sus vehículos, no realice tareas que exceden al cargo en el cual está designado. Tenemos compañeros que están como obreros iniciales, que tendrían que realizar tareas menores y se suben a un camión o a una máquina", dijo.

Puede interesarte

"Esto pasa en todos lados pero en las áreas de servicio es donde más se nota por la falta de herramientas y equipamiento por parte de la Municipalidad, hasta de ropa, se nota por ejemplo en el área de tránsito donde también se compran los repuestos de las motos en las que andan porque tienen 20 años. En todas las dependencias pasa así, tenemos compañeros que se llevan sus computadoras porque las de la Municipalidad no las repone después de meses cuando se rompen", mencionó.

"Lo que se decisión es cortar con eso, Se va a trabajar regularmente pero con los elementos que le brinde la Municipalidad. Las tareas se podrán realizar en tanto se le brinden los insumos necesarios. De no ser así, esto no será culpa del trabajador. Hasta ahora se venia poniendo el hombro, la voluntad utilizando sus cosas pero esto ya no va a seguir siendo así. Se soluciona de una forma muy sencilla, mejorando la propuesta que el Ejecutivo hizo oportunamente, para que entre todos salgamos de este conflicto. Luego de la propuesta del 6,5% para julio y 6,5% para agosto, no se volvió a recibir otra así que seguiremos con esta mirada", concluyó el referente municipal.

Puede interesarte

Las medidas presentadas por el STM