Tras un pedido de paritarias que no obtuvo una respuesta favorable, el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales(STM) y el intendente Guillermo Montenegro continúa latente en Mar del Plata.

Luego de exigir una recomposición salarial del 35% y solo obtener un ofrecimiento del 10%, el STM convocó a un paro de 48 horas el pasado 12 y 13 de abril, fechas que luego fueron descontadas, tal como lo anunció el jefe comunal.

Tras este descontento por parte de Montenegro, indicó tener la intención de elevar “una ordenanza para declarar el servicio público esencial y así, no poder realizar más paros”, hecho al cual, desde el STM expresaron sufrir “medidas persecutorias”.

“Mi rol es asegurarme que los marplatenses reciban los servicios y la atención por la que pagan sus impuestos. Porque acá hay algo que está muy claro: la patronal en el caso de los empleados públicos no es un gobierno, son los vecinos. Y cuando hacen paro no me lo están haciendo a mí, están tomando de rehenes a todos los marplatenses”, sentenció Guillermo Montenegro en ese entonces.

En ese sentido, el concejal de la Coalición Cívica, Guido García dialogó con El Marplatense y expresó la postura del bloque respecto al próximo tratamiento en el Concejo Deliberante del Convenio Colectivo de Trabajo de Municipales.

"Si bien este es un expediente que va a ser tratado en la Comisión de Legislación, donde se encuentra Angélica González como presidenta del bloque, nosotros conversamos y consensuamos sobre éste y en línea de lo que viene planteando el intendente Guillermo Montenegro. Este convenio colectivo de trabajo debe ser analizado en profundidad en este HCD porque hay algunos puntos que dificultarían o generarían algunos privilegios que entendemos que forman parte de otra época u otro contexto".

"Nos parece que el empleo público, más allá de ser una posibilidad que tiene uno de devolverle a la ciudadanía con trabajo, también es una gran responsabilidad. Y al igual que cualquier otro trabajador del sector privado, no se pueden dar prorrogativas que tal vez tienen que ver con prácticas de otro momento. Como lo que tiene que ver con la transferencia por herencia de algún cargo. Entendemos que hay una salvedad que es por enfermedad o cuando una persona fallece pero hay cuestiones que son muy cuestionables o críticos y por eso no estamos en principio, dispuestos a acompañar el expediente de esta manera", aclaró.

"Entendemos que hay un contexto de puja de intereses y que el Sindicato planteó un plan de lucha contra el gobierno municipal y esto le afecta a la ciudadanía. Sabemos de los reclamos sindicales, son entendibles, nos parece bien que se hagan saber los cuestionamientos pero no estamos de acuerdo con las practicas, con las formas o metodologías. Con los paros, con las huelgas, con dejar sin servicio a la gente y nunca vamos a estar de acuerdo. Creemos que los debates hay que darlos puertas adentro, llegar a consenso y devolverla a los locales, lo que con mucho esfuerzo en el pago de tasas, contribuye", concluyó García.