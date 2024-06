Continuando el conflicto entre trabajadores municipales y el Ejecutivo local, este martes Mar del Plata atraviesa una nueva medida de fuerza por parte del STM con un paro total de actividades.

Sobre esto, secretario de prensa STM, Nicolás Lozzi, dialogó con El Marplatense y dijo: "Hoy estamos llevando a cabo un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo y con un nivel de acatamiento muy alto, siendo un 80%. Los trabajadores municipales le reclaman al Intendente que los escuche y que entienda la necesidad imperiosa y urgente de una recomposición salarial".

Y sumó: "Hoy sus salarios están por debajo de la inflación en más de 50 puntos y eso hace que cualquiera hoy trabaje por menos de la mitad del salario que debería estar cobrando. Es algo que parece muy injusto y que da mucha bronca porque las tasas siguen subiendo. Con el último ajuste van a estar en un 160% más. A las empresas privadas, el Intendente las ajusta por inflación pero no hay plata para el salario de los trabajadores y los servicios que hay que brindarle a la comunidad, para que las dependencias trabajen como deben".

Con respecto a que el Ejecutivo afirmó que descontará los días de paro por parte del STM, el referente indicó: "Estamos a la espera en esos términos y en este contexto de que se expida el foro laboral porque es una presentación que hicimos con el primer descuento que se nos realizó y sobre el código 18 por presentismo. Veremos que se define pero entendemos que si esta es la política del Intendente, seguir ajustando el bolsillo de trabajador, nos parece lamentable porque realmente queremos sentarnos a dialogar y generar un consenso para terminar con un conflicto que es potestad del Municipio y de su parte".

"Estamos abiertos al diálogo, no es que solo lo decimos para la tribuna. Desde el día uno que quisimos que se siente en la mesa para terminar de trabajar las paritarias y recomponer los salarios y mejorar las condiciones laborales", agregó Lozzi.

"No nos extrañaría que continúe con esta política de endurecimiento. En las últimas horas no tuvimos ningún tipo de acercamiento y la semana pasada, el último de una segunda línea del Ejecutivo fue en términos de que no había ningún tipo de oferta porque tenían que hacer números. Luego de tantos meses y sabiendo que la recaudación pueda haber bajado un poco, pese a los distintos aumentos que implementaron, nos parece que ese discurso se cae por si solo. Por eso vamos a seguir evaluando las próximas medidas de acción en Comisión Directiva con los distintos órganos del gremio", sentenció.