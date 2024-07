El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Ejecutivo continúa estancado en la ciudad. La disputa se originó por la necesidad de paritarias y de recomposición salarial. Sin embargo, entre tantas idas y vueltas, quienes quedan en medio son los marplatenses sin servicios por los cuales pagan.

En ese sentido, desde el pasado miércoles, los trabajadores anunciaron que comenzarían un acampe en el hall del Palacio Municipal y la retención de tareas en cada una de las secretarías municipales hasta llegar a un acuerdo.

A una semana de ello, Daniel Zacarias, secretario adjunto del STM dialogó con El Marplatense y dijo: "En tanto el Ejecutivo tenga algunos funcionarios que lleven adelante prácticas desleales, nosotros vamos a controlarlos porque trabajan poco en la ciudad para lo que cobran pero llevan a cabo acciones contra el trabajador que está 60 puntos debajo de la inflación".

"Creo que hay uno de los concejales que no conoce nadie, ni la ciudad, que no estuvo nunca en el ambiente público, no se si trabajó alguna vez en su vida pero hace declaraciones que no sabe ni presentar", siguió.

Y a modo de conclusión afirmó: "Todavía no charlamos con el Ejecutivo el tema de la restitución del impuesto a las ganancias y la mejora de la coparticipación que podría mejorar 4 puntos en julio y 4 en agosto. Pero será un ingreso extra que tendrá el Municipio, que no tenía desde el año pasado. En la medida de que se implemente, llegarán a la ciudad unos $2 mil millones y en ese sentido, entendemos que estaría la economía que hoy el Jefe Comunal dice que no hay para la recomposición salarial".