El STM logró que la Justicia suspenda el cobro de Ganancias a jubilados municipales
El Sindicato de Trabajadores Municipales de Mar del Plata anunció que obtuvo las primeras medidas cautelares favorables en su reclamo para que los jubilados municipales dejen de pagar el Impuesto a las Ganancias.
La presentación judicial fue impulsada por el gremio tras una masiva convocatoria de afiliados que exigieron la exención del tributo.
Desde el STM remarcaron que estos primeros fallos confirman la validez del planteo y marcan un precedente para futuros casos.
“Con gran satisfacción podemos anunciar que ya comenzaron a salir las primeras medidas cautelares que suspenden la retención de Ganancias, lo que mejorará significativamente los haberes jubilatorios”, destacaron en un comunicado.
El sindicato agradeció a sus afiliados por la confianza y aseguró que continuará con las gestiones legales y gremiales necesarias para defender los derechos de los trabajadores y jubilados municipales.
