Por medio de la Secretaría de Seguridad y el Ente Municipal de Servicios Urbanos, el Municipio amplió la denuncia radicada frente al bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantiene en el predio del EMSUR. La acción se debe al alerta amarillo emitido por la provincia de Buenos Aires, ya que los trabajos del organismo municipal son de vital importancia frente a la situación climática que atravesará la ciudad.

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Es que en la mañana del martes, alrededor de 50 manifestantes usaron un vehículo para bloquear el acceso al predio municipal e iniciaron un acampe en esa zona para exigir el acceso a servicios básicos y mejores condiciones laborales para los cartoneros y recicladores de la ciudad. Quienes encabezaron la protesta pertenecen a la Cooperativa RUM y al MTE.

Como aún continúa el bloqueo en el único ingreso del predio, desde el ente municipal ampliaron la denuncia presentada en la tarde del martes, donde señalan que “no se han podido prestar servicios de las siguientes áreas: Departamento de Higiene Urbana, Departamento de Espacios Verdes, Departamento de Poda y Departamento de Plagas y Vectores”.

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Además, en la denuncia sostienen: “No solo estamos hablando de un riesgo actual, sino también frente al alerta meteorológico emitido para el viernes. Ese riesgo se multiplica por no poder garantizar la prestación de los servicios ya mencionados, habiendo recibido hoy de parte del secretario de Seguridad la solicitud de poner a disposición las unidades de poda y el Departamento de Higiene Urbana frente al fenómeno climático que se avecina”.

Por esas razones, solicitaron “que se ordene de urgencia el levantamiento del bloqueo y se libere el portón de ingreso” al EMSUR.

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Por su lado, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, remarcó: "La poda y los trabajos en espacios públicos frente a situaciones de emergencia son vitales en contextos como el que atravesamos. Las ramas caídas o en riesgo de caída pueden generar daños importantes, no solo materiales, y también poner en peligro a personas que transitan o viven en zonas afectadas por el viento o las tormentas. Es crucial que se puedan llevar adelante las tareas que corresponden frente a este tipo de situaciones”.

Asimismo, el titular del EMSUR, Santiago Bonifatti, expresó que es una “situación preocupante”, ya que “el bloqueo no solo afecta la operatividad del predio municipal, sino que además pone en jaque la capacidad de respuesta ante esta emergencia climática”.

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"La seguridad de nuestros vecinos está en riesgo, y por eso hemos solicitado la intervención de la fuerza pública. El Municipio no puede permitir que la ciudad se vea afectada por este tipo de acciones en un momento tan delicado”, concluyó el funcionario municipal.