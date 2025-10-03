Luego de la inauguración de la nueva calle en homenaje al Papa Francisco, ubicada en Mitre entre San Martín y 25 de Mayo, la impulsora de la iniciativa, Marina Sánchez Herrero, pidió que "que la presencia de su nombre nos inspire a ser una comunidad más unida, más justa y más humana”.

Durante la ceremonia, también participaron el intendente Guillermo Montenegro, el senador nacional Maximiliano Abad, el obispo diocesano Ernesto Giobando, funcionarios del Ejecutivo local, concejales e invitados especiales.

En ese marco, la presidente del Concejo Deliberante destacó que se trata de “un logro de todo el cuerpo deliberativo concebido en recuerdo del argentino más universal” y puntualizó que “la calle Papa Francisco no es solo un homenaje, es también una declaración de principios: representa la humildad, la justicia social y la paz que él encarna”, y que "su nombre en nuestra ciudad nos inspira a construir una comunidad unida, justa y humana”.

“Hoy nos reunimos para rendir homenaje a una figura que trasciende fronteras, credos y diferencias: el Papa Francisco. Un hombre que, nacido en nuestra tierra, supo llevar al mundo un mensaje de esperanza, humildad y fraternidad. Francisco es mucho más que el primer Papa argentino, es un símbolo vivo de cercanía con los más pobres, de diálogo en tiempos de división y de paz en medio de tantas guerras”, añadió Sánchez Herrero.

Por último, señaló que “tener en nuestra ciudad una calle con su nombre no es solo un gesto simbólico, sino que es ”una manera de mantener viva su enseñanza en la vida cotidiana", al mismo tiempo que expresó que "cada vez que alguien lea ese nombre, será invitado a reflexionar sobre los valores que él encarna, como la solidaridad, la misericordia, la justicia social y el respeto por la dignidad de toda persona”.

Cabe destacar que personal del Ente de Vialidad (EMVIAL) descubrió los carteles nomencladores que indican el nombre Papa Francisco en el tramo de dos cuadras sobre la plaza San Martín, a metros de la Iglesia Catedral.

“Así como las calles nos guían en el camino, que esta calle lleve también a generaciones futuras el recuerdo de un argentino universal que eligió la sencillez como su bandera y el amor como su misión. Que la presencia del nombre del Papa Francisco nos inspire a ser una comunidad más unida, más justa y más humana”, concluyó la presidente del HCD.