La preocupación por la inseguridad volvió a encender las alarmas en Sierra de los Padres y zonas aledañas. Vecinos de ese sector, junto con otros de Colinas Verdes y La Peregrina, convocaron a una manifestación frente a la Comisaría Decimocuarta para exigir medidas urgentes a las autoridades.

La concentración se realizará este jueves a las 12:00, frente a la dependencia policial de Sierra de los Padres.

El llamado surge a partir de dos hechos violentos ocurridos en las últimas horas: un robo a mano armada el lunes a las 19:30 y otro hoy a las 7:15, en el que delincuentes armados asaltaron a un hombre mientras llevaba a sus dos nietas a la escuela en su auto. “Un desastre”, señalaron en el mensaje que acompaña la convocatoria.

En el comunicado difundido, los organizadores remarcaron el “notorio abandono y la falta de cumplimiento de acciones preventivas” y advierten sobre una “preocupante profundización de la violencia”. La petición está dirigida al comisario de la seccional 14, Cristian Arbini, al intendente Guillermo Montenegro y al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, a quienes les solicitan medidas “inmediatas y sostenidas” que garanticen la seguridad de la zona.

Con las consignas “¡Basta de decir que no hay plata!”, “¡Basta de la desidia institucional!” y “¡Queremos respuestas inmediatas!”, los vecinos concluyeron el pedido en busca de visibilizar la problemática y presionar por soluciones concretas.

