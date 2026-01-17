fuerte tormenta

Preparen la malla… y el paraguas: se esperan 30°, pero también tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional informó que habrá elevada humedad. Con probabilidad de ráfagas del sector sur-sudeste y descenso térmico el domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que habrá elevada humedad. Con probabilidad de ráfagas del sector sur-sudeste y descenso térmico el domingo.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.
Las lluvias leves que por ahora caen sobre la ciudad podrían profundizarse. Anticipan ráfagas de viento y hasta caída de granizo.
Las inestables condiciones climáticas se extenderán desde este viernes y hasta la madrugada del sábado. Mañana se esperan fuertes ráfagas de viento.
Una pareja continúa desaparecida en el partido bonaerense de Rojas luego de haber sido arrastrada por el agua durante las intensas tormentas que afectaron la zona este fin de semana.
El desarrollo de tormentas en el centro del país y, en concreto, en la provincia de Buenos Aires está vinculado al ingreso de un frente de aire frío.
El Servicio Meteorológico Nacional renovó el aviso por fuertes tormentas que podrán ser localmente fuertes, ocasionando abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas de viento.