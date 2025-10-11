Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado estará marcado por una baja en las temperaturas y condiciones climáticas inestables, con un alerta amarilla por tormentas vigente.

Durante la tarde del sábado existe probabilidad de tormentas aisladas, que podrían intensificarse hacia la noche. Se prevé una temperatura mínima de 12°C y una máxima que alcanzaría los 18°C.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte durante la madrugada, con un giro hacia el este en la mañana y la tarde, y que cambie nuevamente hacia el sudoeste por la noche.

Además, hacia el final del día se anticipa un aumento en la velocidad del viento, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Para el domingo, el panorama sigue siendo inestable: se espera una jornada con precipitaciones en diferentes momentos del día, incluyendo lluvias y tormentas aisladas, y un nuevo descenso térmico. La temperatura oscilará entre los 12°C y los 16°C, con vientos que variarán del oeste al sudoeste.

El alerta amarilla por tormentas emitido por el SMN se extiende durante todo el fin de semana.