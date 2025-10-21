El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para esta noche y hasta la madrugada del miércoles se esperan tormentas, algunas localmente fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Luego del anuncio, desde la Municipalidad emitieron diversas recomendaciones para la ciudadanía:

Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario. Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas. No saques la basura fuera del horario permitido.

Se recuerda que en caso de emergencias, se pueden comunicar con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.



En tanto, para la mañana y tarde del miércoles pronosticaron chaparrones, que cesarán por la noche. Además, en la franja horaria mencionada -mañana y tarde- se espera que el viento sople del sudeste hasta a 22 km/h y del este hasta a 31km/h, respectivamente.

Y por último, el jueves regresará la calma, con 24° de máxima y 17° de mínima y el cielo mayormente nublado, sin probabilidad de lluvias.

