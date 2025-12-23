Si bien la lluvia ya comenzó a caer en diversos puntos de la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional informó que esta tarde se registrarán tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en la ciudad, en el marco de una alerta amarilla a corto plazo.

En ese sentido, las autoridades recomendaron extremar cuidados y mantenerse atentos a los canales oficiales.

Entre las medidas preventivas difundidas se solicita: evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario; asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas; y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Ante cualquier emergencia, se recuerda que la ciudadanía puede comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.

