Precaución en la ciudad: anuncian tormentas fuertes en las próximas horas
Las lluvias leves que por ahora caen sobre la ciudad podrían profundizarse. Anticipan ráfagas de viento y hasta caída de granizo.
Si bien la lluvia ya comenzó a caer en diversos puntos de la ciudad, el Servicio Meteorológico Nacional informó que esta tarde se registrarán tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en la ciudad, en el marco de una alerta amarilla a corto plazo.
En ese sentido, las autoridades recomendaron extremar cuidados y mantenerse atentos a los canales oficiales.
Entre las medidas preventivas difundidas se solicita: evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario; asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas; y no sacar la basura fuera del horario permitido.
Ante cualquier emergencia, se recuerda que la ciudadanía puede comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión