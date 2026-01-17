El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico oficial para este sábado, con condiciones de inestabilidad previstas para la tarde y la noche, temperaturas elevadas y advertencia por tormentas fuertes.

Según el informe, la temperatura máxima alcanzará los 30° hacia la tarde, pero con una altísima presencia de humedad cercana al 100%. Las probabilidades de lluvia se ubican entre el 40% y el 70% hacia la tarde y la noche, con tormentas fuertes que podrían extenderse hasta la madrugada del domingo.

Además, se esperan ráfagas de viento del sector sur-sudeste, con velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h hacia la noche.

Para el domingo, el organismo nacional anticipó un marcado descenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 20° y un cielo que se presentará nublado a parcialmente nublado.

