El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para esta noche y hasta el viernes a la mañana se esperan tormentas, algunas localmente fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en Mar del Plata.

Por ese motivo, desde el Gobierno municipal brindaron una serie de recomendaciones:

Evitá circular por la vía pública, salvo que sea estrictamente necesario.

Asegurá macetas y objetos sueltos de balcones y terrazas.

No saques la basura fuera del horario permitido.

Además, indicaron que en caso de emergencias, la ciudadanía se puede comunicar con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

A pesar de que las condiciones climáticas mejorarán durante el fin de semana, se prevén chaparrones para la mañana del sábado y la tarde del domingo, para los que anunciaron máxima de 15° y 16°, respectivamente.

Por otro lado, Mar del Plata vivirá una semana bien fresca, como lo marca su historia, con 12° de máxima el lunes y el martes, y nuevamente 15° el miércoles.

