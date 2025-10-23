Tormenta fuerte

Alerta amarilla desde esta noche por fuertes tormentas en Mar del Plata
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lloverá durante toda la jornada con máxima de 21° y una mínima de 16°.
También se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, de acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se esperan tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) y ocasional caída de granizo.
Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, al actualizar el parte sobre la situación climática que afrontará la ciudad en las próximas horas. No descartan ocasional caída de granizo.