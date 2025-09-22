A pesar de que la lluvia y el viento de las últimas horas generaron diversos inconvenientes en localidades costeras del Partido de Mar Chiquita, desde Defensa Civil informaron que “no hay evacuados” pero sí “caída de postes, árboles y voladuras de carteles”.

Durante el domingo, la cuadrilla del área a cargo de Horacio Fernández inició un operativo de trabajo en los sectores afectados, pero la magnitud del temporal no se acercó a lo vivido en Mar del Plata, ya que de acuerdo al titular de Defensa Civil de General Pueyrredon, Alfredo Rodríguez, fue “la ciudad más afectada de la región”.

Caída de postes de energía, de teléfono y de árboles, al igual que voladura de carteles, fueron relevados por Defensa Civil, que se encuentra trabajando para restaurar los daños en las diversas zonas.

“Estamos trabajando a toda hora para resolver los problemas generados por la lluvia y el viento”, indicó Fernández.

