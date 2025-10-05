Durante las últimas horas, distintas localidades del centro del país fueron escenario de un fuerte temporal que incluyó lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alertas amarillas y naranjas en cinco provincias, que se cumplieron en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe con eventos climáticos extremos.

Uno de los puntos más afectados fue Olavarría, donde el viento destruyó una carpa de grandes dimensiones instalada por la Sociedad Rural local para su cena anual. También se reportaron daños en el Club Social y Deportivo Loma Negra, donde un árbol cayó sobre una cancha de básquet.

En Venado Tuerto, la caída de granizo cubrió completamente el suelo, mientras que en Bulnes (Córdoba) se registraron piedras de gran tamaño, comparables a huevos. En Laboulaye y otras localidades también hubo fuertes tormentas, aunque hasta el momento no se informaron heridos ni daños estructurales graves.

El SMN advirtió que las condiciones climáticas se agravarán este domingo en el este del país, con alertas vigentes para Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y el este de Córdoba. En el Área Metropolitana de Buenos Aires se espera una jornada con temperaturas entre los 16°C y 21°C y ráfagas de viento de hasta 60 km/h, mientras que en el norte del país podrían superar los 30°C.

Las zonas más comprometidas son la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano, la Costa Atlántica, el norte bonaerense, el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y el este de Córdoba, donde rige alerta naranja.

