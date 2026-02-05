Según el parte oficial, por la mañana se esperan tormentas, con una temperatura cercana a los 23 grados. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40 y el 70 por ciento, mientras que los vientos soplarán del noroeste a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad alcanzará niveles elevados, cercanos al 99 por ciento, y la visibilidad será reducida.

Para la tarde, el organismo anticipa tormentas aisladas y un leve cambio en la dirección del viento, que rotará al sudoeste con intensidades similares. En ese tramo del día, la temperatura máxima alcanzaría los 26 grados.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar parcialmente: la temperatura descenderá hasta los 19 grados y los vientos serán del sector sur, con ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias bajará a valores de entre el 10 y el 40 por ciento.

Ante la posibilidad de lluvias intensas, ráfagas fuertes y eventual caída de granizo, el SMN recomienda permanecer en lugares cerrados y seguros, evitar el uso de artefactos eléctricos, no circular por calles anegadas y mantenerse alejado de zonas ribereñas. En caso de emergencia, se aconseja comunicarse con los servicios locales y contar con una mochila de emergencia preparada.

