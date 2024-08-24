Boxeo Profesional

Ávila regresó con una derrota por puntos
Leonel Ávila cayó por puntos en fallo unánime ante David Benítez en su regreso al cuadrilátero. Fue esta noche en Quilmes dentro de una velada organizada por Chino Maidana Promotions.
Leonel Ávila cayó por puntos en fallo unánime ante David Benítez en su regreso al cuadrilátero. Fue esta noche en Quilmes dentro de una velada organizada por Chino Maidana Promotions.
El joven valor marplatense volverá a pelear el próximo 14 de junio luego de un año fuera de competencia y lo hará ante Julio Prin en la Sociedad de Fomento del Barrio Regional.
El marplatense que volverá a pelear el próximo sábado luego de un año, habló en Marca Deportiva Radio sobre esta nueva oportunidad.
Será el próximo viernes 26 de septiembre a las 19 en el Club Urquiza, ubicado en Tucumán al 2671.
En el festival organizado en el Club San José "El Potro" venció por KO Técnico en 6 segundos a Mauro Barrios. Además, ganaron por puntos "Siru" Acosta y la debutante "Memi" Marchi.
El boxeador que venció el pasado viernes a Julián Mármol, habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significaba ganar esa pelea: "queríamos cerrar bien el año":
En las últimas horas se confirmó que el boricua será el primer rival del mexicano en una serie de combates que realizará en Riad. Su inicio profesional fue en Argentina.
El marplatense Santiago Sánchez ganó por KO en el Polideportivo del Barrio Las Heras ante Mauro Barrios al que había vencido de la misma forma el año pasado.
Juan Manuel Albornoz viajará de Sudáfrica hacia Riyadh donde participará del Boxing Grand Prix, un torneo oficial del Consejo Mundial de Boxeo.
El marplatense Lucas Bastida habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de su derrota por KO en la novena vuelta ante Pavel Sosulin: "nos mató el cambio horario, no podíamos dormir".
El "Cóndor" estará presente el próximo sábado en una velada que se llevará adelante en la Federación Argentina de Box como uno de los combates complementarios.
El próximo sábado en el Casino Central se realizará una velada con triple fondo profesional marplatense: Rocío Bastida, Mauro González y Zoe Fernández estarán sobre el ring.