Mar del Plata se prepara para recibir a una de las figuras más destacadas del boxeo argentino e internacional: Sergio “Maravilla” Martínez. El ex campeón mundial anunció que estará en la ciudad el viernes 26 de septiembre a las 19 en el Club Urquiza, ubicado en Tucumán al 2671, para brindar una masterclass de boxeo abierta a todo el público organizada por Área 51, dirigido por Iván Lamorte.

En un mensaje dirigido especialmente a marplatenses y vecinos de la región, Martínez expresó: “Queridos amigos de Mar del Plata y alrededores, los quiero invitar a la masterclass de boxeo que voy a dar el 26 de septiembre”, y agregó que la invitación se extiende “a quienes boxean, a los amigos y amigas de otras escuelas y gimnasios, a los que compiten y a los que no”, e incluso a “los que nunca hicieron deportes”.

"Pueden venir, sentarse, tomar unos mates y ver cómo es una masterclass de verdad. Les garantizo al 100% que se van a ir encantadisimos”, indicó la leyenda del boxeo de nuestro país.

La actividad busca reunir a la comunidad deportiva y al público general para compartir una experiencia única de aprendizaje y motivación de la mano de uno de los grandes referentes del deporte argentino. La propuesta está pensada tanto para practicantes experimentados como para curiosos que deseen conocer el mundo del boxeo desde adentro.

El gimnasio Área 51, dirigido por Iván Lamorte, peleador profesional, entrenador y director del espacio de entrenamiento, es conocido por su compromiso con el desarrollo deportivo local y será el escenario de esta jornada especial que promete ser un punto de encuentro entre distintas generaciones y estilos dentro del boxeo.

