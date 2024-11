El sábado habrá una noche especial de boxeo. Matías “El Distinto” Leiva vuelve a pelear en Mar del Plata después de mucho tiempo y en una nueva etapa de su carrera deportiva. El marplatense peleará con Diego Miluzzi a cuatro rounds dentro del doble fondo profesional en el Club Banfield donde también se presentará Facundo Rojas ante Walter Rojas.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el fino boxeador de nuestra ciudad comentó antes de su regreso: “Estoy muy contento. Hace muchos años que no peleo acá en Mar del Plata, estoy súper agradecido a Gabriel Villalobo, a Nazareno Ruiz que es mi entrenador, porque hacía mucho que no volvía a mi ciudad y y es lindo pelear en el lugar de uno”.

A principios de año tuvo su última pelea donde perdió el Cinturón Sudamericano que había defendido exitosamente cinco veces y tuvo un impass en su carrera: “Estuve muy complicado con el entrenamiento, trabajando mucho afuera de Mar del Plata y por eso me alejé un poco del boxeo, pero volvimos y estamos mejor que nunca. Hoy en día me siento cómodo donde estoy, con los hermanos Ruiz y la verdad que me siento preparado para pelear ahora y después para lo que venga”.

Uno de los principales cambios fue pasarse al Gym de los Hermanos Ruiz dejando de lado su etapa pasada por el de Maravilla Sosa: “es muy lindo gimnasio, muy grupal, los chicos son buena gente, tiene muchos chicos que andan muy bien. Siempre quise estar en el gimnasio con él, no se dieron las oportunidades anteriormente pero hoy en día puedo estar con él. Fue una decisión mía cambiarme, siempre quise estar con Nazareno anteriormente no pude, estuve con Sosa, la verdad que tuvimos tres o cuatro años bien, estupendos porque estuve ranqueado mucho tiempo primero en el ranking argentino, me consagré campeón, pero creo que todo cumple un ciclo y ahora estoy donde me siento cómodo, donde quiero estar, donde siempre quise estar, con Nazareno más que nada, que es un gran entrenador. Hoy en día me siento bien, tengo un gran grupo y la verdad que estoy muy contento”.

Es una nueva etapa de su carrera y está dispuesto a cosas grandes todavía a sus 30 años: “Todavía estamos a tiempo, creo que ahora es mi mejor momento. Estamos a tiempo de volver y de consagrarnos campeones otra vez para salir afuera, dar ese salto y pelear con los mejores. De ahora además vamos a ir paso a paso, pelea a pelea. Esta pelea que viene es linda, con un lindo rival que sé que anda bien”.

Puede interesarte

Nunca se le dio aún en su prolífica carrera, pelear en el exterior y lo tiene como una materia pendiente: “Todavía estoy muy dolido porque estuve dos años primero en el ranking argentino, fui campeón y nunca me dieron la oportunidad de salir afuera y tampoco de pelear por el título argentino”.

Ahora sabe que tiene que mejorar y sobre todo, tener más potencia en sus golpes, ya que de sus 12 triunfos, sólo uno fue por la vía rápida: “hay que entrenarlo mucho y aparte cambiar mucho la cabeza porque a veces dicen que un boxeador no pega pero todos los boxeadores pegan y el que quiere noquear, noquea. Hay que trabajarlo mucho, no es fácil para un boxeador como yo que boxeo y no soy noqueador. Nazareno Ruiz está de guía conmigo y vamos trabajando eso todos los días en cada guanteo también, la verdad que me siento muy bien hoy en día creo que estoy mejor que nunca y hay que volver para mostrarlo”.

PESAJES PERFECTOS

En el pesaje oficial de la velada que se realizará este sábado por la noche, los protagonistas cumplieron con la balanza. El Distinto dio un peso 60.900 mientras que su rival, Diego Miluzzi acusó 62.700.

Por su parte, en la otra pelea profesional de la noche, Facundo “El Humilde” Rojas pesó 68.200 mientras que su rival, el experimentado Walter Díaz, clavó las agujas en 68.500.