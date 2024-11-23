Matías Leiva es campeón sudamericano SuperPluma

El marplatense venció por puntos en fallo mayoritario a Nicolás Paz en Cutral Có y se consagró como el campeón 22° sudamericano SuperPluma. Fue una dura pelea donde la actitud y la cantidad de golpes tirados por el de nuestra ciudad, marcaron la diferencia. Romina Sosa en otro combate con cinturón c