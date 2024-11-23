Matías Leiva: "Estoy en mi mejor momento"
El boxeador marplatense habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) antes de su regreso al ring este sábado en el Club Banfield. Los detalles del pesaje.
El boxeador marplatense habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) antes de su regreso al ring este sábado en el Club Banfield. Los detalles del pesaje.
Matías “El Distinto” Leiva tendrá este viernes su primera defensa del título Sudamericano Super Pluma en Brandsen y lo expondrá ante Juan De León en el combate de fondo de una velada que se televisará a través de TyC Sports.
El campeón sudamericano SuperPluma, Matías “El Distinto” Leiva habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de la consagración en Cutral Có el pasado viernes y destacó el apoyo de su familia para llegar a cada logro deportivo: “cada vez que peleo yo, se que peleamos todos”. Además, el campeón Fede
El marplatense venció por puntos en fallo mayoritario a Nicolás Paz en Cutral Có y se consagró como el campeón 22° sudamericano SuperPluma. Fue una dura pelea donde la actitud y la cantidad de golpes tirados por el de nuestra ciudad, marcaron la diferencia. Romina Sosa en otro combate con cinturón c
Los marplatenses Matías Leiva y Romina Sosa que irán este viernes por la doble corona sudamericana en la ciudad neuquina, pudieron superar exitosamente los pesajes de sus peleas y ahora esperan por una velada que podrá ser histórica para el box local.
El mismo día, Matías “El Distinto” Leiva y Romina Sosa pelearán en Cutral Có por Títulos Sudamericanos Vacantes el próximo viernes 4 de marzo en un hecho singular para la historia del boxeo marplatense.
La presencia marplatense en la velada que organizó Argentina Boxing Promotions esta noche en el Palacio de los Deportes fue positiva por un muy buen triunfo de Matías “El Distinto” Leiva por puntos en fallo unánime ante un complicado Martin Rocha y otro de Mariano Bértola por la misma vía ante Lucas
En la velada organizada por Argentina Boxing Promotions, esta noche Matías Leiva, Romina Sosa y Mariano Bértola como parte del cronograma de peleas en el Palacio de los Deportes. El combate de fondo tendrá a Yamil Peralta como animador.
Matías Leiva será el semifondista de la velada que se desarrollará este sábado en el Palacio de los Deportes enfrentandose con Martín Rocha mientras que el combate estelar tendrá como protagonista a Yamil Peralta. Además, se presentarán Romina Sosa y Mariano Bértola.
Argentina Boxing Promotions tendrá en el inicio del verano dos festivales de boxeo profesional que se realizarán en el Palacio Municipal de los Deportes. En la primera, pelearán Lucas Bastida, Leonel Ávila, Yoel Manriquez y Enzo Calafate; en la segunda Matías Leiva, Mariano Bértola y Romina Sosa.
En Pilar, el púgil marplatense disputó una muy buena pelea para quedarse con la victoria por puntos en fallo mayoritario ante Facundo Arce y le arrebató el cinturón Fedebol Ligero, su primer título profesional luego de 10 peleas.
El marplatense Matías Leiva superó el pesaje y esta noche, desde las 21 en el Microestadio Municipal de Pilar se subirá al cuadrilátero para enfrentar a Facundo Arce en la disputa del Título Fedebol Ligero de la AMB.