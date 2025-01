Entrenar a un boxeador que ya tiene una carrera realizada, no es sencillo pero ese es el desafío que asumió Nazareno Gastón Ruiz. El “Lobo”, como lo apodaban en sus épocas de boxeador, es quien está acompañando a Matías “El Distinto" Leiva en este tramo de su carrera donde le ha surgido la primera oportunidad internacional el 30 de marzo peleando en Sudáfrica ante Azinga Fuzile.

En diálogo con Marca Deportiva, Ruiz se refirió al trabajo que está realizando con uno de los integrantes de la prolífica familia Leiva que le ha dado varios boxeadores a la ciudad: “Cuando Matías llegó al gimnasio y habló conmigo, me dijo que su objetivo era salir a competir afuera. Nosotros lo que hicimos fue hablar con ciertos contactos como para que él, a futuro, pudiera tener esa oportunidad y gracias a Dios se le dio, ya está el contrato firmado”.

Lo primero en lo que debe hacer hincapié es en el contexto que tiene una pelea fuera del país porque todo pasa a ser diferente: “Cambia muchísimo a lo que uno está acostumbrado porque el hecho de que sea otro idioma, no saber conectarnos con el otro, el cambio horario, cambio de comida…cambia muchísimo, no solamente la cabeza del competidor, sino también el ritmo diario que uno lleva. Sabemos que cada uno de los chicos que compiten están preparados para eso, porque ellos ya lo soñaron y están mentalmente, en cierta forma, en sintonía con lo que les va a pasar”.

La buena noticia en este contexto, es que tienen más de dos meses para preparar el combate, algo que no es muy frecuente para los boxeadores argentinos que van al exterior, a no ser que haya un título muy importante en juego: “Nos sorprendió que nos hayan avisado con tanta anticipación porque faltan casi dos meses. No es habitual que pase eso. A raíz de esa posibilidad tenemos que llegar al día de la pelea sabiendo un poco del esquema técnico que va a tener el otro boxeador, ya haberlo trabajado mental y físicamente al competidor. Es una diferencia que queremos aprovechar”, remarcó Nazareno.

Respecto del rival que tendrán delante, ya lo han empezado a analizar y a buscar las principales falencias para atacarlo generando el plan de pelea que tan importante es. Al respecto, Ruiz indicó que “Es un boxeador difícil cuando lo dejan boxear del medio ring para atrás. La idea de pelea es cambiarle un poco ese hábito. Matías tiene muchas virtudes boxeando siempre para atrás, entonces creo que esa virtud nos va a ayudar a plantear una pelea difícil para su rival. Matías es un boxeador muy inteligente, también zurdo, que ya ha peleado con grandes rivales, que tiene mucho rodaje; confiamos mucho en el potencial que tiene”.

Para esta nueva etapa de Leiva como boxeador luego de haber sido campeón sudamericano y de defender ese cinturón en cinco ocasiones, el gran desafío pasa por hacer que tenga mano de KO, algo que no lo ha distinguido en toda su carrera, pero sumado a su excelente técnica, lo haría mucho más peligroso: “Ya es un boxeador que viene hecho. Tiene una campaña hecha, su técnica depurada; entonces acá juega mucho lo mental y lo emocional. Creo que esa va a ser una parte muy importante para lo que viene. Lo que a mí no me gusta de Matías que por ahí muchas veces va al choque sin necesidad porque no tiene golpes de knockout. Hay que perfeccionarlo y para eso estamos trabajando. Tenemos que darle más cualidades, más confianza a su boxeo, que es exquisito; es el boxeo de pegar y no dejarse pegar. Es lo que yo no quiero para él”.

No dejarse pegar es clave porque para eso es que día a día trabaja en su gimnasio Nazareno Ruiz con todos sus pupilos y no sólo con uno más experimentado como “El Distinto”. “El boxeo ha cambiado mucho porque se ve en cada pelea que los chicos suben muy bien físicamente y a raíz de esa buena preparación y esa buena mentalidad que tienen, dan todo físicamente pero dejan de lado cosas que son muy importantes como los recursos defensivos, la movilidad y demás. Lo que quiero hacer con mis boxeadores siempre, es que no solamente traten de mostrar un lindo boxeo, sino que traten de recibir lo menos posible. Después del boxeo sigue una vida para todos nosotros y la única forma de seguir disfrutándola con la familia es recibir la menor cantidad de golpes posibles”, finalizó Ruiz casi como una lección de vida en el deporte de los puños.