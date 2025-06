El boxeo volverá a tener a uno de sus representantes en actividad el próximo sábado. Mariano Bértola volverá a pelear luego de un año y lo hará en nuestra ciudad como protagonista central de la velada que se desarrollará en la Sociedad de Fomento del Barrio Regional enfrentando a Julio Prin.

Antes de hacerlo, “El Bonito” habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significa este regreso, teniendo en cuenta que última presentación había sido en Dubai donde perdió el invicto ante Jadier Herrera: “Después de la última pelea estuve medio alejado del boxeo, con un gran cambio en cuanto a lo deportivo. Me cambié de gimnasio, pero después estuve alejado un par de meses por trabajo y no me daban los tiempos para ir a entrenar. Ahora que ya me puedo volver a dedicar al deporte, se me vuelven a juntar un montón de sensaciones. Hace un montón que no peleaba en mi ciudad, hay mucha gente que me ha querido ir a ver y no ha podido porque siempre peleaba en Buenos Aires”.

Su récord profesional de 8 victorias, 1 derrota y 1 empate lo desarrolló de la mano de “Maravilla” Sosa pero decidió cambiar de aires para sumarse al Team de Monkey Box donde está presente, por ejemplo, Lucas Bastida: “Cambié de gimnasio por una discusión que tuve con el equipo y ya no me sentía cómodo. Tomé la decisión de ir por algo nuevo, a un lugar donde me sintiera cómodo, que pudiera entrenar sin sentirme como que me están mirando mal o algo así. Fueron cosas que me decepcionaron como persona lo que me llevó a mí a irme del gimnasio, porque una pelea la puede ganar o perder cualquiera, los mejores pierden, no voy a perder yo que estoy arrancando; pero a mí lo que me llevó al cambio de gimnasio fue algo más personal que deportivo”.

Por eso, con la experiencia que tiene hasta el momento, hoy se toma la pelea del sábado y lo que vendrá después, con una mirada distinta: “Es un nuevo comienzo en el que tengo que ganar. Ya tengo en la cabeza que tengo que ganar porque no hay nada mejor que arrancar bien. Lo veo como un nuevo comienzo, una nueva etapa en mi carrera con más experiencia, ya más maduro y con la experiencia de haber cometido un error que fue la de tomar la pelea de Dubái”, finalizó Bértola.