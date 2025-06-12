Triunfos para Leiva y Bértola, empate para Sosa

La presencia marplatense en la velada que organizó Argentina Boxing Promotions esta noche en el Palacio de los Deportes fue positiva por un muy buen triunfo de Matías “El Distinto” Leiva por puntos en fallo unánime ante un complicado Martin Rocha y otro de Mariano Bértola por la misma vía ante Lucas