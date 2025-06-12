Mariano Bértola antes de su regreso: "Para mí, es un nuevo comienzo"
El marplatense que volverá a pelear el próximo sábado luego de un año, habló en Marca Deportiva Radio sobre esta nueva oportunidad.
El marplatense que volverá a pelear el próximo sábado luego de un año, habló en Marca Deportiva Radio sobre esta nueva oportunidad.
Desde Dubai antes de regresar a la Argentina, Mariano Bértola se refirió al combate con Herrera: "me dio un golpe en la nuca que me mareó. Boxísticamente fui más".
El marplatense Mariano Bértola venció por puntos en fallo unánime a Facundo Díaz en una velada que se llevó adelante en Pilar. Ahora, quedó con un récord 5-0-1.
Este sábado, en un festival que será televisado por TyC Sports, el marplatense Mariano “El Bonito” Bértola, disputará su sexto combate profesional en Pilar enfrentándose con Facundo Díaz. El combate de fondo lo protagonizará Yamil Peralta.
Los dos púgiles de Mar del Plata fueron protagonistas de la velada que se realizó este viernes en Villa de Mayo. Mariano Bértola empató aunque se quedó con la sensación de haber ganado el combate, mientras que Germán López cayó por puntos en fallo unánime ante Pablo Gómez.
En una ceremonia de pesaje que se realizó esta tarde, los marplatenses Germán López y Mariano Bértola quedaron encuadrados en sus categorías de cara a los combates que tendrán este viernes por la noche en Villa de Mayo.
En una nueva velada de boxeo que contará con la televisación de TyC Sports, los marplatenses Mariano Bértola y Germán López volverán a estar en escena como protagonistas de las peleas complementarias.
El representante del box marplatense será protagonista de la gran noche entre Gustavo Lemos y Lee Selby, el próximo sábado en el Luna Park. El nacido en Ranchos irá por el cinturón vacante Fedelatin en categoría Welter.
El próximo sábado, en Villa Carlos Paz estará peleando el “lobito” Julio César Ruiz en un exigente combate ante un knockeador invicto mientras que el 8 de abril próximo, disputará su quinto combate profesional Mariano “El Bonito” Bértola.
La presencia marplatense en la velada que organizó Argentina Boxing Promotions esta noche en el Palacio de los Deportes fue positiva por un muy buen triunfo de Matías “El Distinto” Leiva por puntos en fallo unánime ante un complicado Martin Rocha y otro de Mariano Bértola por la misma vía ante Lucas
En la velada organizada por Argentina Boxing Promotions, esta noche Matías Leiva, Romina Sosa y Mariano Bértola como parte del cronograma de peleas en el Palacio de los Deportes. El combate de fondo tendrá a Yamil Peralta como animador.
Matías Leiva será el semifondista de la velada que se desarrollará este sábado en el Palacio de los Deportes enfrentandose con Martín Rocha mientras que el combate estelar tendrá como protagonista a Yamil Peralta. Además, se presentarán Romina Sosa y Mariano Bértola.