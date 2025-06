El boxeo profesional volverá a tener una cita en Mar del Plata el próximo fin de semana. Será el sábado en la Sociedad de Fomento del Barrio Regional donde M&M Producciones, organiza un evento con combates amateurs y un fondo rentado.

En esa presentación, el marplatense Mariano “El Bonito" Bértola volverá a pelear luego de más de un año y lo hará en Mar del Plata, algo que no le pasaba también hace mucho tiempo.

La actividad incluirá 11 peleas en el campo amateur y, en medio, la única presentación rentada de la noche para uno de los créditos locales. En categoría Super Pluma, Bértola estará enfrentándose con Julio Prin, rival que ya conoce lo que significa venir a la ciudad, porque se ha medido con otros púgiles de la ciudad como Leandro Heredia y Santiago “El Potro” Sánchez (2 veces).

Este viernes a las 16 en el gimnasio Monkey Box se hará el pesaje profesional, mientras que los amateurs se enfrentarán con la balanza el mismo día de la pelea y en el mismo escenario de la velada.

Las exhibiciones comenzarán desde las 17 para dar lugar al evento principal desde las 20.30. Las entradas anticipadas tienen un valor de 8 mil pesos y se pueden conseguir en todos los gimnasios de los boxeadores que estarán presentes, mientras que en el lugar del evento, el valor será de 10 mil pesos.

El marplatense tiene un récord de 8 victorias, 1 derrota y 1 empate. Justamente su última presentación fue el 24 de abril del año pasado cuando en Dubai se midió con Jadier Herrera y perdió por KO en el cuarto asalto. Desde entonces, no había tenido la oportunidad de regresar al ring y lo hará ahora con un nuevo gimnasio detrás para tratar de reactivar su carrera.

CRONOGRAMA DE PELEAS

Rodrigo Luque (UTA) vs. Kevin Baioti

Dylan Ludueña (J. Maldonado) vs. Franco Ramírez (Gallos Team)

Álvaro Knudsen (Imperio Box) vs. Gaspar Almirón (Maravilla Sosa)

Alex Rivero (Monkey Box) vs. Ismael Barrios (La Roca Box)

Ezequiel Décima (Imperio Box) vs. Jonathan Antúnez

Cristian Leiva (Mitre Box) vs. Adrián Giambucci (Maravilla Sosa)

COMBATE PROFESIONAL

Mariano Bértola (Monkey Box 8-1-1) vs. Julio Prin (Belgrano Box - Bahía Blanca)

Kevin Techera (Rambla Box) vs. Axel Barreto (La Roca Box)

Jesús Almiron (Meneses Box) vs. Matías Maldonado (Necochea)

Matías Pieres (Monkey Box) vs. Alejandro Mendoza (Gallos Team)

Micaela Aguilar (La Furia Box) vs. Galaver (Tandil)

Facundo Benítez (Monkey Box) vs. Santiago Quinteros (Villalobos