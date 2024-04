Mariano Bértola perdió por KO ante Jadier Herrera en Dubai, Emiratos Árabes Unidos en una pelea que le sirvió como experiencia completa para saber lo que significa pelear de visitante.

Hubo un poco de todo, desde el clima que les tocó (lluvia con una gran inundación), las cosas que tuvieron que atravesar y hasta un golpe en la nuca para que el marplatense fue determinante en el combate.

Antes de volar hacia nuestro país, habló con Marca Deportiva: “Estoy enojado porque fui superior boxísticamente. Si hubiera sido una pelea limpia se le hubiera complicado. Era un rival duro, tenía la mano pesada pero boxísticamente fui más. No pude seguir porque el golpe en la nuca me nubló la visión y estaba muy mareado”.

Después de esa situación, ya todo fue distinto para él: “por instinto me paré, pero no caí porque sentí un golpe de él. Me mareó el golpe en la nuca. Estoy tranquilo porque toda la gente se dio cuenta que Herrera fue sucio en el combate”.

Puede interesarte

Desde el inicio, Jadier Herrera nunca se presentó al pesaje. Ni al oficial, ni al protocolar por lo que “El Bonito” Bértola no lo conoció hasta que subió al ring. Encima lo hizo con la cara cubierta. “La pelea fue un robo por todo lo que pasó, el rival no fue al pesaje, no dio la cara, no estaba en 132 libras. Yo lo conocí arriba del ring, no lo había visto antes”, remarcó el marplatense.

No fue lo único porque fue una combinación de situaciones que se dieron desde que llegaron al hotel, hasta que se subieron al ring. Las cosas que, a veces, suelen ser comunes tan lejos de casa: “La semana que estuve en Dubai no me dieron un gimnasio para entrenar. Se cortó la luz tres días en el hotel y no me llevaron a ningún lugar, tuve que correr adentro de la habitación”.

Por último, agregó que tampoco fueron justos en otro de los detalles importantes del combate: “los guantes que usó, los llevó de la casa y no eran de 8 onzas. No eran guantes que le dio la promotora. A mí me querían dar guantes grandes”, finalizó.