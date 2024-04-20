Bértola: "Fue un robo por todo lo que pasó"
Desde Dubai antes de regresar a la Argentina, Mariano Bértola se refirió al combate con Herrera: "me dio un golpe en la nuca que me mareó. Boxísticamente fui más".
Desde Dubai antes de regresar a la Argentina, Mariano Bértola se refirió al combate con Herrera: "me dio un golpe en la nuca que me mareó. Boxísticamente fui más".
Después de su destacada actuación en el Campeonato Selectivo para el Mundial de Pileta Corta que se disputará en diciembre, el marplatense Guido Buscaglia fue confirmado como parte de la Selección Argentina para este certamen.
La obra se encontraba expuesta en el museo del Louvre Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, pero no brindaron las razones de su desaparición. Los trabajadores del establecimiento aseguraron que la obra en cuestión está desaparecida.