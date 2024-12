El boxeo marplatense cerró su año de competencia (al menos por ahora) el pasado viernes con la presentación de Leonel Ávila en Lanús donde el púgil de nuestra ciudad pudo volver al triunfo superando por puntos en fallo unánime a Julián Mármol luego de haber caído en la segunda vuelta y recuperándose muy bien.

Fue una pelea con un paréntesis específico en ese segundo asalto, pero por suerte para el pupilo de “Maravilla” Sosa sólo quedará en una anécdota. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), “Fachín” señaló que “necesitábamos esta victoria para poder cerrar bien el año. No fue una noche complicada, pero con una mano inesperada me sorprendió y caí. Gracias a Dios me pude levantar bien y seguir con el plan de pelea”.

Sobre el episodio donde recibió la cuenta de protección agregó que “me agarra con la mano baja y me da justo, no sé si fue en la sien o en la parte de la carretilla, pero me agarró justito. Ya de por sí es una categoría donde las manos se sienten, aparte Mármol había dado 2 kilos y 700 gramos más que yo el día del pesaje y decidimos hacer la pelea igual. Al otro día se notaba la diferencia de peso”.

Ávila quiere seguir peleando en Super Mediano pero le resulta difícil encontrar rivales competitivos con ese peso y aceptó enfrentarse con alguien que tenía varios kilos más encima, algo que resulta peligroso: “Todos los boxeadores son rivales difíciles en estas categorías. Una mano puede cambiar la pelea. Gracias a Dios estaba bien entrenado y pudimos sacar la pelea a flote, me pude levantar bien, pero una mano puede cambiar la pelea. No supo aprovechar ese momento. Pensé que se me venía al humo pero en este caso Mármol esperó y yo, gracias a Dios, me pude recuperar".

Con el triunfo consumado en las tarjetas pudo recuperarse de una inesperada derrota ante David Benítez hace unos meses que, se suponía, iba a ser su regreso triunfo al país luego de vencer a Max Suske en Alemania: “Para mí fue una noche muy mala. Anduve unos días bastante mal pero siempre sabemos que todo está en el gimnasio, con el trabajo, Me sentí pesado, no era mi categoría, peleé casi en crucero, son experiencias que uno va sumando a la carrera y después de eso decidimos inmediatamente no pasarnos del límite de los supermedianos”.

Luego de esta importante victoria para su carrera, espera tener otra oportunidad de pelear fuera del país para el 2025: “Ando con muchas ganas, no solo yo, sino en todo el equipo de tener esa chance otra vez en el exterior para demostrar. Esperemos que el año que viene sea el año y podamos salir de vuelta”.