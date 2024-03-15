Leonel Ávila superó el pesaje en Alemania: "Estoy viviendo un sueño"
El marplatense estuvo encuadrado en la categoría para enfrentar a Max Suske en tierras teutonas este sábado desde las 16 y luego, habló con Marca Deportiva.
El marplatense estuvo encuadrado en la categoría para enfrentar a Max Suske en tierras teutonas este sábado desde las 16 y luego, habló con Marca Deportiva.
Los marplatenses Leonel Ávila, campeón internacional juvenil CMB SuperMediano, y Mariano Bértola hablaron con Marca Deportiva Radio sobre este paso importante para sus carreras.
El próximo viernes 23 de agosto, regresará al cuadrilátero en Quilmes enfrentándose con David Benítez.
"Fachín" volverá a pelear el viernes en Quilmes y antes habló en Marca Deportiva Radio sobre el combate ante el "Yacaré" Benítez.
"El Fachín" Leonel Ávila peleará el próximo viernes en Remedios de Escalada para cerrar el año enfrentándose con Julián Mármol.
El boxeador Leonel "Fachín" Ávila peleará este viernes ante David Benítez pero antes, superó el pesaje.
El marplatense emprendió su viaje con destino a Alemania donde el sábado peleará ante Max Suske por el Cinturón Intercontinental Juvenil CMB en categoría Super Mediano.
Franco Ezequiel Acosta venció por KOT en el tercer asalto al ecuatoriano Jean Carlos Mina en el Polideportivo “Islas Malvinas” consiguiendo su segundo título: el Fedelatin AMB Crucero. Además, hubo triunfos de Leonel Ávila y el debutante Franco Demassi.
Esta tarde se realizó el pesaje oficial de la velada que tendrá lugar este viernes en el Polideportivo “Islas Malvinas” y donde el marplatense Ezequiel Acosta buscará el Cinturón Fedelatin AMB Crucero ante el ecuatoriano Jean Carlos Mina. Además, estarán presentes Leonel Ávila y el debutante Franco
El marplatense, actual campeón Argentino medio pesado, irá este viernes por el Cinturón AMB Fedelatin pero en peso crucero enfrentándose con el ecuatoriano Jean Carlos Mina. Además, estarán presentes Leonel Ávila y el debutante Franco Demassi.
Leonel “Fachín” Ávila volvió al triunfo ante Germán “La Bomba” Alfaro al vencerlo por puntos luego de 6 asaltos en el Club Unión y Progreso de Santa Fe. Lo tiró en el tercer round y en el quinto le cortó el párpado. Lo tuvo varias veces sentido, pero no pudo definirla antes.
El marplatense Leonel Ávila dio la categoría de cara al combate de este sábado en el Club Unión y Progreso de Santa Fe donde se enfrentará con Reinaldo “La Bomba” Alfaro buscando su regreso al triunfo.