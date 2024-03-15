Todos superaron el pesaje para la velada en el Polideportivo

Esta tarde se realizó el pesaje oficial de la velada que tendrá lugar este viernes en el Polideportivo “Islas Malvinas” y donde el marplatense Ezequiel Acosta buscará el Cinturón Fedelatin AMB Crucero ante el ecuatoriano Jean Carlos Mina. Además, estarán presentes Leonel Ávila y el debutante Franco