Una vez más, el boxeo de Mar del Plata enciende las grandes carteleras internacionales. Esta vez le toca a Leonel Ávila que en su primera salida fuera del país, peleará este sábado en Alemania ante el local Max Suske por el Cinturón Intercontinental Juvenil CMB de categoría SuperMediano.

Este mediodía se llevó adelante el pesaje de la velada donde uno de los combates centrales será el de “Fachín” que cumplió con el paso protocolar de estar encuadrado en la categoría de la pelea. Ambos boxeadores dieron un peso calcado: 75.700 kilos.

Luego de este paso, habló con Marca Deportiva desde Alemania y destacó que “estoy viviendo un sueño, es todo muy lindo, es una experiencia maravillosa. Nos tratan de 10 en Alemania. Trato de disfrutar de todo esto, estamos tranquilos, ya dimos el peso y no sacamos ese paso de encima”.

Estar tan lejos de casa no es fácil, pero la tecnología ayuda a sentirse mucho más cerca y eso lo ha podido vivir en primera persona Ávila: “Se siente mucho el apoyo de la gente desde Argentina, estamos tranquilos. Vinimos a Alemania a demostrar que no es sólo un viaje. Los boxeadores hacemos un sacrificio muy grande para llegar a este nivel. Soy muy aplicado al gimnasio, con mucha conducta y trato de hacer lo mejor posible en mi vida deportiva. Esto me ha llevado a tener esta oportunidad. Vinimos bien entrenados y confiamos en lo que podemos hacer”.

Respecto del rival de turno en la disputa de un cinturón internacional y que llega con un récord 8-1-0, resaltó que “Suske es pegador, va para el frente pero nosotros tenemos lo nuestro. Seguro saldrá una linda pelea pero no vinimos a pasear y lo demostraremos arriba del ring. Estamos preparados y fuertes”.

Todo está listo entonces para que este sábado, aproximadamente a las 16 de Argentina, Ávila esté subiendo al ring de Sarslund en búsqueda de dar un verdadero batacazo a nivel internacional.