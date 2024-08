Pasaron 5 meses de su gran triunfo en Alemania ante Max Suske que lo puso en la gran escena nacional al ganar el Título Internacional Juvenil y ahora, Leonel Ávila está listo para su regreso.

El próximo viernes, como semifondo de una velada que se realizará en el Club Social y Deportivo “El Porvenir” de Quilmes, “Fachín” se enfrentará con David “El Yacaré” Benítez en un combate pautado a 8 asaltos y en categoría Medio Pesado.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) el marplatense señaló que “estoy contento de volver y en la pantalla de ESPN KO. Tengo muchas ganas después de algunas propuestas que nos habían hecho para el exterior y no se dieron. Aprovechamos que nos llamaron de la promotora del Chino Maidana y esperamos buenas noticias próximas para disputar algún título en Argentina o fuera del país".

Delante tendrá un rival con 9 triunfos y 9 derrotas, pero una experiencia internacional que lo ha llevado a pelear en España, Bélgica, dos veces en Reino Unido y otras tantas en Canadá: “es un rival duro y fuerte. En las peleas internacionales demostró que es duro y aguantó todos los rounds. Será un combate duro porque no voy en la categoría Super Mediano e iré en Medio Pesado. Sabemos que se golpea más duro, pero estoy acostumbrado a guantear con Mariani, Franco Acosta o César Reynoso que son boxeadores que me sacan 10 o 12 kilos. Tratamos de llegar más armados y mejor alimentados”, agregó sobre su preparación.

Si bien la ilusión inicial era pelear fuera nuevamente, no hay que precipitarse al momento de elegir el lugar y el rival con el que debe pelear. Eso Ávila lo tiene claro: “queremos mostrarnos en la TV y no apurarnos demasiado. Rechazamos peleas tanto internacionales como en Argentina, pero ahora estamos pensando en esta presentación. Nosotros tratamos de que nos avisen con un poco de tiempo, te llaman para dar Super mediano en dos semanas y tenes que hacer todo a las corridas. La idea es llegar mentalizado, en peso y uno va estudiando también que tipo de rivales tendremos. Si no conviene, no nos apuramos”.

Entre su última pelea y su combate del viernes, se dedicó a realizar un campus de entrenamiento en el interior del país junto con su entrenador Fernando “Maravilla” Sosa: “fue maravilloso, más allá de los entrenamientos con Mario Mesa y el hijo de Sosa, hicimos guanteos duros con Pablo Corzo que hoy es número uno en el ranking nacional y fuimos por Tucumán. Aprovechamos todos esos momentos para entrenarnos muy a conciencia. Nos sentimos bien, nos trataron muy bien y pude guantear mucho en otro nivel”.

Esas experiencias para un boxeador joven de sólo 23 años, son muy importantes para absorber conocimientos e incorporarlos a su preparación cotidiana: “cada uno tiene su librito, estuvimos en distintas escuelas como la de Yamil Peralta que entrenan muy duro y de otra manera. Todos tienen su forma de trabajar y lo vamos adaptando para sumarlo a nuestros entrenamientos. Lo supimos aprovechar”.

El boxeo marplatense tendrá otra vez un protagonista importante en el centro de la escena con la vuelta del “Fachín” Ávila que además está preparándose para oportunidades importantes en un futuro no muy lejano.