Mar del Plata volverá a tener un festival de boxeo con cuatro peleas profesionales como hace tiempo no se daba y además, con muchos protagonistas locales en escena. El lugar será en Club San José y tendrá una mezcla de combates amateurs como parte del Pre-Selectivo para el Torneo Latinoamericano que se hará en diciembre en nuestra ciudad junto a un combo de peleas más que interesantes.

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El cronograma propone puntos destacados, entre ellos, el regreso a la acción de Rubén “Siru” Acosta después de casi dos años de inactividad. Por última vez peleó en Canadá donde ganó el título NABO Crucero ante Yan Pellerin en noviembre del 2022 y ese mismo año se presentó en el Club Peñarol venciendo a Ángel Schmitt por KO. Desde entonces, entró en un parate que romperá con 46 años enfrentando a 6 rounds al necochense César Humberto Vélez que también tiene un largo derrotero rentado.

“Siru” acumula una prolífica carrera con 40 victorias (14 KO), 18 derrotas y 5 empates; mientras que el rival de turno, tiene en su haber 20 triunfos (8 KO), 21 caídas (11 KO) y 1 igualdad.

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Otro de los puntos destacados de la tarde-noche, será el debut de Melisa “Memi” Marchi en el profesionalismo. Será un momento muy importante, luego de una larga carrera en el campo rentado, porque en la actualidad, el box femenino de Mar del Plata no tiene muchas representantes con actividad y su aparición le permitirá empezar a buscar nuevos desafíos. Su estreno será ante la experimentada Lorena “La Guapita” Curruhinca de 36 años pero sólo 4 presentaciones. En todos los casos fue con derrota y un sólo KO.

Las demás peleas también se presentan como complementos interesantes. El invicto Santiago Sánchez tendrá su quinto combate luego de cuatro victorias al hilo y peleará por tercera vez en Mar del Plata. Tendrá delante al tigrense Mauro Barrios que luego de un buen inicio de carrera, acumula 7 derrotas al hilo y quiere salir de esa condición para reforzar su récord de 5-9-0 y 1 pelea sin decisión.

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En un duelo directo entre boxeadores que entrenan en nuestra ciudad. El tucumano Leandro Heredia hará su quinta presentación luego de 2 triunfos, 1 derrota y 1 empate enfrentándose con Germán López, el guapo pupilo de Fernando Sosa que viene de 4 caídas consecutivas para un récord negativo de 3 victorias y 6 caídas.

El inicio del evento está programado para el domingo a las 17 horas y se extendería hasta alrededor de las 21 contando además con una serie de combates que prometen ser muy interesantes.