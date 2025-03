Marzo trae consigo un nuevo festival de boxeo en nuestra ciudad que tendrá una pelea de fondo en el plano profesional. Este sábado 15, desde las 17 horas se desarrollará un festival en el Polideportivo del Bario Las Heras.

Con la organización de Rambla Box a cargo de Rubén “Siru” Acosta; estará haciendo una nueva presentación en el campo rentado Santiago Sánchez que le dará revancha a uno de los boxeadores que derrotó de manera contundente al año pasado.

El marplatense que viene con un récord 6-0 quiere conservar el invicto buscando un nuevo KO en su carrera. Delante tendrá a Mauro Barrios, rival con el que se midió en el Club San José y donde tuvo una categórica definición que duró apenas unos segundos.

Fue una situación inédita porque luego del choque de guantes cuando comenzaba la pelea, Sánchez fue a fondo y la primera mano que conectó, Barrios fue a la lona y no se levantó más. Ahora se volverán a medir en peso pluma, luego de que el marplatense tuviera una victoria por puntos a final del 2024 frente a Jeremías Ulibarre a quien le ganó por fallo unánime.

El festival comenzará a las 17 horas con una serie de exhibiciones y luego, desde las 20.30, se empezarán a desarrollar las peleas amateurs que serán cinco. Será un primer evento interesante para una etapa del año donde los festivales empezarán a ser mucho más frecuentes.

CRONOGRAMA

Combates Amateurs

Marcelo Albornos vs. Alex Caviglia (Trubiano)

Kevin Techera (Rambla Box) vs. Adrián Rute (Sarro Box)

Ailén Acosta (Villalobo) vs. Antonella Morales (Gym Cepeda)

Axel Argañaraz (Rambla Box) vs. Joaquín Henríquez (Monkey Box)

Franco Acosta (Rambla Box) vs. Nahuel Almirón (Mitre Box)

Combate Profesional - Peso Pluma

Santiago Sánchez (Imperio Box - 6-0, 3 KO) vs. Mauro Barrios (5-10, 1 KO)