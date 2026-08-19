El ex diputado nacional José Luis Espert solicitó su sobreseimiento definitivo en una causa por presunto lavado de dinero mediante la presentación de un escrito de 141 páginas ante el Juzgado Federal Nº2 de San Isidro, a cargo de Lino Mirabelli, en el marco de una investigación por un cobro de 200.000 dólares realizado en 2020.

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En su presentación, el ex legislador sostuvo que los fondos percibidos corresponden a un contrato de consultoría firmado en 2019 ante escribano público y posteriormente incorporado al sistema bancario bajo su titularidad. Según detalló, la causa cuenta con pruebas documentales, entre ellas correos electrónicos peritados mediante extracción forense y declaraciones testimoniales que respaldan la existencia de la prestación profesional.

En relación con la imputación por presunto enriquecimiento ilícito, la defensa argumentó que no se verificaron incrementos patrimoniales injustificados, atribuyendo las variaciones registradas a actualizaciones fiscales y al impacto de la inflación en los valores declarados.

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Asimismo, Espert rechazó las hipótesis planteadas durante la instrucción al sostener que desconocía la situación judicial del empresario Federico “Fred” Machado al momento de celebrar el acuerdo, y aseguró que los fondos permanecieron en su cuenta bancaria con la correspondiente liquidación de impuestos.

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