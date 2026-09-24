La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, confirmó que se encuentra disponible el retiro del Pase Libre Multimodal para aquellos vecinos que hayan gestionado la credencial en los últimos meses. La entrega se realiza en la planta baja del Palacio Municipal (Yrigoyen 1627), de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00.

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Desde el área comunal recomendaron a los beneficiarios verificar previamente la disponibilidad del documento físico antes de acercarse, ya que la credencial es emitida por el organismo provincial. Para ello, se encuentran habilitadas la línea de WhatsApp 2235425908 y los teléfonos 480-0379 y 480-6657.

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El Pase Libre Multimodal es otorgado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires a personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, y permite viajar sin costo en servicios de transporte público interurbano y de larga distancia.

Asimismo, se recordó que el trámite de solicitud continúa disponible de forma permanente a través de la plataforma oficial bonaerense, mientras que para el transporte urbano local se requiere la gestión mediante la tarjeta SUBE.

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