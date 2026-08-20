El Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), llevará adelante este viernes una nueva jornada de concientización ecológica en el marco del Programa PREVENIR. La actividad se desarrollará entre las 09:00 y las 12:00 en el Instituto Juan Gutenberg (Larrea 248), con participación de alumnos de nivel primario.

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La iniciativa forma parte de un ciclo itinerante de capacitaciones destinado a instituciones educativas de nivel primario y secundario, tanto públicas como privadas. El programa es diseñado por equipos técnicos del EMSUR e incluye la participación de áreas como Control de Plagas y Vectores, con contenidos orientados a problemáticas ambientales locales y hábitos sustentables vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Desde su inicio en abril en la Escuela Primaria Nº17 del barrio Félix U. Camet, el programa ha sido implementado en diversas instituciones del partido, entre ellas las escuelas municipales Nº1, 4, 7 y 16, el Colegio Nuestra Señora de Luján de Batán, la Escuela Técnica Agraria de Laguna de los Padres y la Escuela Secundaria Provincial Nº9, entre otras.

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Las instituciones interesadas en solicitar estas actividades pueden coordinar su participación a través del Departamento de Educación Ambiental del EMSUR mediante el correo electrónico [email protected].

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