La capacitación en artes y oficios recupera espacio entre las preferencias de inserción laboral para los jóvenes de la ciudad y la región. Desde la Seccional Mar del Plata de la UOCRA destacaron el aumento en la matrícula de sus centros de enseñanza técnica, donde se dictan más de 20 especialidades vinculadas a la industria de la construcción.

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El secretario general del gremio, César Trujillo, subrayó el cambio de tendencia en el segmento joven al momento de buscar herramientas concretas para ingresar al mercado de trabajo. La organización sindical administra tres escuelas de formación profesional en la zona (ubicadas en Mar del Plata, Coronel Vidal y Pinamar), con una nómina que supera los 500 estudiantes.

"Hoy el que tiene oficio está laburando, a Dios gracia. Es muy importante ver cómo los jóvenes vuelven a interesarse por los oficios. Quien no tuvo la posibilidad de acceder a una carrera universitaria encuentra en la construcción una salida laboral concreta. Con un oficio tenés trabajo acá o te armás el bolso y vas a trabajar a cualquier lado", sostuvo Trujillo en diálogo con El Marplatense.

La oferta académica abarca desde albañilería tradicional hasta especializaciones en instalaciones, lectura de planos y nuevas tecnologías aplicadas a la edificación. Según concluyó el dirigente, la formación técnica constituye el eslabón fundamental para abastecer la demanda de mano de obra calificada tanto en las obras privadas del distrito como en los emprendimientos regionales.

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