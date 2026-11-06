El Senado bonaerense convirtió en ley la libre disponibilidad de la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM). La medida responde a un reclamo de los intendentes, que pedían mayor margen para definir el destino de los recursos antes de fin de año.

Ads

Puede interesarte

El esquema original preveía distribuir el 70% de los recursos según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) y destinar el 30% restante a programas provinciales de infraestructura, transporte y cultura. Algunos distritos ya habían recibido parte de la primera cuota bajo esa modalidad.

La modificación alcanza al total de la primera cuota. Las cuatro restantes, previstas hasta julio de 2027, se regirán por el esquema original. La votación se realizó en la misma jornada en que el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, presentó el Presupuesto 2027.

El proyecto de medicamentos pasa a Diputados

La Cámara alta también dio media sanción a la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A., una iniciativa del Ejecutivo provincial que deberá tratar la Cámara de Diputados. La Provincia tendría el 99% del capital social, mientras que el 1% restante podría quedar en manos de actores públicos o privados.

Ads

La empresa podría investigar, desarrollar, producir y distribuir medicamentos e insumos sanitarios, además de comprarlos y venderlos. El proyecto contempla también la elaboración de vacunas y otros productos médicos. La prioridad sería abastecer a hospitales provinciales y municipales para reducir los costos del sistema público de salud.

Ads