El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata realizará el próximo viernes 2 de octubre, el primer encuentro sobre Salud Mental en la cuidad. El evento se realizará desde las 10:00 hasta las 18:00 en la sede del sindicato, ubicada en Salta 1852.

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La jornada estará destinada a generar conciencia, brindar herramientas de prevención y acercar información y asesoramiento a la comunidad. En la misma habrán distintos stands de organizaciones, instituciones y asociaciones civiles, integrados por profesionales, voluntarios, familiares y personas vinculadas al abordaje de distintas problemáticas relacionadas con la salud mental.

A través de charlas personalizadas, folletería y espacios de orientación, se abordarán diferentes temáticas, entre ellas consumos problemáticos, prevención del suicidio, alcoholismo, Alzheimer, bulimia y anorexia y estrés laboral, entre otras.

Desde la organización encabezada por Guillermo Bianchi, destacaron la importancia de generar espacios de articulación entre las distintas organizaciones que trabajan en el área.

“Desde el SECZA estamos convencidos de que las grandes problemáticas que atraviesa nuestra comunidad y que van en franco ascenso, es necesario abordarlas a través de la unidad de las organizaciones que brindan contención y asesoramiento, articulando políticas en conjunto”, comentaron.



Cronograma:

10:00 hs. COMIENZO DE JORNADA

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11:00 hs. Taller de Prevención ALETEO | MutArtE - Asociación Civil | Claudia Maldonado

12:00 hs. Adolescencia y Autolesiones | Lic. Alejandra Vicente y Lic. Marcela Boronat | Alejandra Vicente

13:30 hs. en adelante Taller de Emociones “El mapa de tus emociones y pensamientos” | Sabrina Proleta y Pablo Itza - Acompañantes Terapéuticos

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15:00 hs. Clase de Biodanza | Referente: Lisandro

16:00 hs. Taller de Psicodrama | ONG Proyecto Pampa - Directora: Montserrat Catasus

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