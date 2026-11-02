La agenda de eventos de noviembre alimenta las expectativas del sector hotelero de Mar del Plata. Los Juegos Nacionales Evita, los congresos, el festival internacional de cine, la visita del papa, y las actividades de empresas que eligieron la ciudad para sus cierres de año generan movimiento en distintos establecimientos, en un mes que busca repetir el buen desempeño registrado en 2025.

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“Es un mes marcado por los Juegos Evita, por congresos, por innumerable cantidad de actividades de algunas empresas que cierran su año en Mar del Plata”, señaló Hernán Szkrohal, vocero de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), al describir el panorama de la actividad, en diálogo con El Marplatense.

El referente del sector recordó que noviembre del año pasado “fue un muy buen mes” y sostuvo que las expectativas para este período son positivas. Sin embargo, advirtió que todavía hay factores que pueden incidir en el resultado, especialmente durante los fines de semana.

“Lo único que nos restaría es que nos acompañe un poco el clima los fines de semana para atraer el turismo de cercanía”, explicó. En ese sentido, destacó que las temperaturas agradables y los días soleados suelen impulsar las escapadas y las decisiones de viaje de último momento.

Otro punto de atención está puesto en el próximo fin de semana largo, sobre el que todavía no hay certezas respecto del nivel de actividad que podría generar. “Todavía no tenemos una referencia objetiva si va a ser un fin de semana largo fuerte o no, pero por lo menos las expectativas las tenemos”, afirmó Szkrohal.

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De cara a las próximas semanas, el sector apuesta a combinar el movimiento generado por los eventos con la llegada de visitantes de la región. “Si está con buena temperatura y sale el sol, nos genera un efecto multiplicador, por lo que las reservas de último momento se acrecientan”, concluyó.

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