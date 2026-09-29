El Punto Digital Libertad presentó el cronograma de actividades que llevará adelante durante octubre, con propuestas orientadas a la capacitación, la recreación y el aprendizaje para vecinos de distintas edades.

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Las actividades se realizan en el polideportivo ubicado en Ituzaingó 8350, donde funciona este espacio dependiente de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Entre las propuestas se encuentra el curso de Uso de Celulares para Adultos Mayores, que se dicta los lunes de 9 a 10.30. Durante los encuentros, los participantes incorporan herramientas para aprovechar mejor las distintas funciones de los teléfonos móviles.

También continúa el taller de Robótica para Niños, que se desarrolla los lunes y jueves de 17 a 18. La actividad incluye contenidos vinculados con programación y ensamblaje, además de ejercicios pensados para estimular el pensamiento lógico y la resolución de problemas.

Por otra parte, los miércoles de 16 a 18 se ofrecen clases de dibujo, en las que los asistentes pueden conocer y practicar diferentes técnicas.

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Desde el Municipio señalaron que los puntos digitales buscan funcionar como espacios de encuentro, recreación y capacitación para la comunidad.

Quienes quieran obtener más información o inscribirse pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

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