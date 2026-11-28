El Punto Digital Libertad ubicado en Ituzaingó 8350, tendrá durante diciembre una agenda de cursos, talleres y actividades abiertas a la comunidad, con propuestas orientadas a la formación, la inclusión digital y la búsqueda de empleo.

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El espacio ofrecerá asesoramiento sobre distintos trámites los lunes, miércoles y viernes, de 8:30 a 13:30. Los vecinos podrán acercarse para realizar consultas y recibir acompañamiento en diferentes gestiones.

Además, los miércoles de 16 a 18 se dictarán clases de dibujo, en las que los participantes podrán aprender y desarrollar distintas técnicas artísticas. La programación también incluye alfabetización en el uso del celular para personas mayores, los martes de 9 a 10.30, con herramientas para facilitar el manejo de dispositivos y sus funciones.

Entre las actividades previstas, la Oficina de Empleo brindará una charla titulada “Armado de CV y gestión de entrevistas laborales”, que se realizará el jueves 10 de diciembre, de 9 a 11. La propuesta está destinada a mayores de 18 años que buscan incorporarse al mercado laboral y tiene como objetivo ofrecer herramientas para elaborar un currículum efectivo y desenvolverse en entrevistas de trabajo.

Durante el encuentro se abordará el funcionamiento de los procesos de selección de personal, el uso del Portal de Empleo municipal a través de la plataforma MDQ Digital y aspectos fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo.

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La capacitación también contará con un espacio para que los asistentes puedan plantear dudas, compartir inquietudes y consultar sobre sus intereses vinculados al ámbito laboral.

Las distintas actividades forman parte de las propuestas del Punto Digital Libertad, que busca acercar herramientas de capacitación, acompañamiento y acceso a la tecnología a los vecinos de Mar del Plata.

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